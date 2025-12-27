خبر‌هایی از راه اندازی یک نرم افزار با نام زیبا شهر برای تشویق مردم به تفکیک زباله تا اطلاع رسانی قطعی گاز به مدت ۱۱ ساعت در چند روستای گنبدکاووس را می‌توانید در این بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجری طرح تفکیک زباله از مبدأ در گنبدکاووس گفت:با راه اندازی یک نرم افزار با نام زیبا شهر که در حال حاضر سه هزار و ۷۰۰ عضو دارد تلاش کردیم تا مردم را به تفکیک زباله از مبدا تشویق کنیم.

جعفری افزود:شهروندان می‌توانند با تحویل زباله‌های تفکیک شده در محل زندگی شان، وجه آن را دریافت و یا در آزادسازی زندانی مشارکت کنند.

به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی مانور پناهگیری و خروج اضطراری آمادگی در برابر زلزله در مدرسه شهیددودانگی بندرترکمن برگزار شد.

مردم روستای محمد آباد گرگان یاد و نام شهدای گرانقدر خود را گرامیداشتند.

همچنین در این مراسم از دو کتاب پایان چشم براهی و آذر رهایم کن نوشته جانباز هشت سال دفاع مقدس حسین مکتبی رونمایی شد.

جریان گاز در روستا‌های دادگر، سپاهی، داوودی، دژپور، شهرک بهشتی، یغمایی، بهلکه، سلاق نوری، سلاق تاج محمد، سلاق امانلر و سلاق قلیچ تپه از توابع شهرستان گنبدکاووس از ساعت ۷ صبح فردا یکشنبه ۷ دی به مدت ۱۱ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.

مردم برای تامین سوخت مورد نیاز خود تمهیدات لازم را داشته باشند.