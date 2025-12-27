به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سلمانی رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تمامی آزمون‌های داخلی دیماه دانش‌آموزان در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش کاشان، آران‌وبیدگل، فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی در فردا یکشنبه هفتم دیماه لغو و با تشخیص مدیر مدرسه در زمان دیگری برگزار می‌شود.

امتحانات نهایی دیماه به قوت خود باقیست و در موعد مقرر برگزار می‌شود.