به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که سامانه بارشی از پیش از ظهر یکشنبه در استان آغاز به فعالیت کرده و تا عصر دوشنبه ادامه دارد و وزش باد به نسبت شدید و گاهی تندباد، بارش برف و باران همراه با مه در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و کاهش دما از پیامد‌های آن است.

این وضعیت، باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های موقت، رگبار برف و باران با احتمال رعدوبرق و پدیده مه به ویژه در مناطق کوهستانی و راه‌های مواصلاتی را به همراه دارد.

پرهیز از سفر‌های غیرضروری به ویژه در گرنه‌های برفگیر، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی در نواحی سردسیر، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، آمادگی نیرو‌های امدادی و راهداری، استحکام سازه‌های موقت و کنترل دمای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش دام و طیور توصیه شده است.