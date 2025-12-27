پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای یکشنبه تا دوشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که سامانه بارشی از پیش از ظهر یکشنبه در استان آغاز به فعالیت کرده و تا عصر دوشنبه ادامه دارد و وزش باد به نسبت شدید و گاهی تندباد، بارش برف و باران همراه با مه در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و کاهش دما از پیامدهای آن است.
این وضعیت، باد شدید و احتمال خسارت به سازههای موقت، رگبار برف و باران با احتمال رعدوبرق و پدیده مه به ویژه در مناطق کوهستانی و راههای مواصلاتی را به همراه دارد.
پرهیز از سفرهای غیرضروری به ویژه در گرنههای برفگیر، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی در نواحی سردسیر، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیل ها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری، استحکام سازههای موقت و کنترل دمای گلخانهها و سالنهای پرورش دام و طیور توصیه شده است.