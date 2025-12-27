به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مظفر تیموری با اشاره به اینکه، بخش ویژه‌ای به‌صورت مستقل به کاربردهای خلاقانه هوش‌مصنوعی در صنایع فرهنگی اختصاص یافته است، اظهار کرد: آثار ارسالی در حوزه‌هایی مانند هدایای فرهنگی، اسباب‌بازی و عروسک، طراحی شخصیت و خلاقیت در بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی در صنایع فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و داوری آن‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون نوآوری، کیفیت و ایمنی، هویت فرهنگی، نیازسنجی مخاطب و میزان انطباق با اهداف جشنواره انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: رقابت در دهمین دوره جایزه فیروزه در ۲ سطح استانی و ملی برگزار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که آثار پس از غربالگری و داوری اولیه در استان‌ها، به مرحله داوری ملی راه پیدا می‌کنند و در نهایت برگزیدگان نهایی معرفی خواهند شد.

تیموری با بیان اینکه طبق تقویم اعلام‌شده، ثبت‌نام و ارسال آثار از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است، افزود: مرحله غربالگری استانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و داوری اولیه ملی در پایان همان ماه صورت می‌گیرد و ارسال فیزیکی آثار برای داوری نهایی از اوایل خرداد آغاز خواهد شد و داوری نهایی حضوری تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: جایزه فیروزه با هدف ترویج، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی، حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران صنایع فرهنگی، توسعه بازار داخلی و شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی این جشنواره jayezehfiroozeh.ir مراجعه کنند.

تیموری با اشاره به حضور پررنگ هنرمندان استان در دوره های گذشته گفت: در دوره های گذشته هنرمندان استان در حوزه های مختلف این رویداد حضور پررنگ و فعالی داشتند و توانستند موفقیت های ویژه ای در گستره استانی و ملی کسب کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه آیین اختتامیه و نمایشگاه آثار برگزیده نیز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود افزود: جشنواره فیروزه فرصتی برای نشان دادن توانمندی ها و ظرفیت های هنرمندان استان است و ما باید از این ظرفیت و فرصت پیش آمده استفاده کنیم.