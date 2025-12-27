حزب‌الله اقدام تروریستی که نمازگزاران مسجد امام علی ع در شهر حمص سوریه را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر شد محکوم می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، این جنایت هولناک که مؤمنان را در روز جمعه مبارک ماه رجب الحرام هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌شود و معتقد است که دستان جنایتکاری که به خانه‌ای از خانه‌های خدا دست درازی کرده‌اند، هویت این قاتلان را که به حرمت‌ها و تنوع فکری و دینی ایمان ندارند و از خطابه نفرت، طرد و رد دیگری استفاده می‌کنند، به نفع پروژه‌های آمریکایی و اسرائیلی نشان می‌دهد. ‏

حزب‌الله خواستار شناسایی عاملان این گروه‌های منحرف و معرفی آنها به عدالت و اعمال شدیدترین مجازات‌ها علیه آنها است. ‏

حزب‌الله به خانواده‌های شهداء صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌ها را تقدیم می‌کند و از خداوند متعال برای شهداء رحمت، برای مجروحان شفای عاجل و برای مردم سوریه ثبات، پیشرفت و شکوفایی را مسئلت می‌نماید. ‏