به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ هفتمین جشنواره سراسری طنز «دانشجو» با هدف ترویج خنده، خلاقیت و نقد هوشمندانه در زندگی دانشجویی برگزار می‌شود. این جشنواره فرصتی برای دانشجویانی است که دغدغه‌ها، خاطرات و چالش‌های زندگی دانشجویی را با نگاهی طنزآمیز به تصویر می‌کشند.

موضوعات جشنواره شامل آثار آزاد و زندگی دانشجویی در حوزه‌هایی مانند خوابگاه، سلف غذاخوری، امتحانات، ازدواج، شهریه و مسائل جمعیت جوان است. آثار در دو بخش شعر و نثر طنز پذیرفته می‌شوند.

به برگزیدگان جوایزی نفیس اهدا خواهد شد: نفر اول هر بخش ۱۰۰ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و لوح سپاس، نفر دوم ۷۰ میلیون ریال و لوح سپاس و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال و لوح سپاس دریافت خواهند کرد.

دانشجویان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۱۶۵۰۳۳۳۵ ارسال کنند. اختتامیه جشنواره در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره در دانشگاه زنجان – سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان زنجان فعالیت دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره ۰۲۴-۳۳۴۵-۲۳۳۶ تماس گرفت یا به کانال @znucIop مراجعه کرد.