پخش زنده
امروز: -
تفسیر «تسنیم» با هدف پیوند دادن فهم قرآنی با مسائل روز جامعه، طی ۴۰ سال در قالب ۸۰ جلد تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تفسیر «تسنیم» اثری از آیت الله جوادی آملی با رویکرد پیوند دادن فهم قرآنی با مسائل و نیازهای روز جامعه، طی ۴۰ سال تلاش مستمر علمی در ۸۰ جلد تدوین و منتشر شده است.
این تفسیر با برخورداری از ساختار منسجم و نگاه مسئلهمحور، توانسته است پاسخگوی بخشی از پرسشهای فکری و اجتماعی معاصر در پرتو آموزههای قرآن کریم باشد و از همین رو، در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است.
کاربردهای آموزشی و پژوهشی تفسیر تسنیم سبب شده این اثر در حوزههای علمیه و مراکز دانشگاهی بهعنوان منبعی قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت مراجعهپذیری آسان، تفکیک موضوعی مباحث و انسجام محتوایی جلدها، استفاده از این تفسیر را برای دانشجویان، طلاب و پژوهشگران تسهیل کرده است.
گزارش از زینب نجاتی