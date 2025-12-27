به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تفسیر «تسنیم» اثری از آیت الله جوادی آملی با رویکرد پیوند دادن فهم قرآنی با مسائل و نیازهای روز جامعه، طی ۴۰ سال تلاش مستمر علمی در ۸۰ جلد تدوین و منتشر شده است.

این تفسیر با برخورداری از ساختار منسجم و نگاه مسئله‌محور، توانسته است پاسخ‌گوی بخشی از پرسش‌های فکری و اجتماعی معاصر در پرتو آموزه‌های قرآن کریم باشد و از همین رو، در سال‌های اخیر مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است.

کاربردهای آموزشی و پژوهشی تفسیر تسنیم سبب شده این اثر در حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی به‌عنوان منبعی قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت مراجعه‌پذیری آسان، تفکیک موضوعی مباحث و انسجام محتوایی جلدها، استفاده از این تفسیر را برای دانشجویان، طلاب و پژوهشگران تسهیل کرده است.

گزارش از زینب نجاتی