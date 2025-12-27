به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز رشد و فناوری نیشابور گفت: این رویداد با رویکرد سلامت، فناوری‌ های نوین و به‌ ویژه هوش مصنوعی در حوزه سلامت طراحی شده است و تلاش دارد مسائل و نیازهایی را که در جامعه احساس می‌ شود، به کمک ایده‌ های نوآورانه و مدل‌ های کسب‌ و کار حل کند.

مازیار ناظران افزود: بر اساس کارگاه‌ ها، جلسات آموزشی و پیش‌ رویدادهایی که در هفته‌های گذشته برگزار شد، شرکت‌ کنندگان با شناسایی مشکلات موجود در حوزه سلامت، راهکارهای پیشنهادی خود را در قالب یک مدل کسب‌ و کار ارائه می‌ دهند.

وی ادامه داد: برای مثال، برخی تیم‌ ها به این موضوع پرداخته‌ اند که چگونه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کنار خدمات سلامت می‌ تواند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند.

رئیس مرکز رشد و فناوری نیشابور با بیان اینکه در طول رویداد، مشاوران و داوران تخصصی تیم‌ ها را همراهی می‌ کنند، اظهار کرد: این ایده‌ ها با کمک مربیان از جنبه فنی صرف خارج می شود و رویکرد اقتصادی و کسب‌ و کاری پیدا می‌ کنند تا در نهایت قابلیت ورود به بازار را داشته باشند.

ناظران ادامه داد: خروجی این فرآیند، پذیرش تیم‌ های برتر در قالب واحدهای فناور یا شرکت‌ های فناور در پارک علم و فناوری و مراکز رشد خواهد بود تا بتوانند به‌ صورت جدی‌ تر فعالیت خود را ادامه دهند و وارد بازار شوند.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری رویداد گفت: این نخستین رویداد (نوآفرینی) استارتاپی کارآفرینی حوزه سلامت در سطح نیشابور است که با همکاری مرکز رشد این شهرستان، دانشگاه نیشابور و با حمایت مجتمع فولاد خراسان برگزار شده است.

رئیس مرکز رشد و فناوری نیشابور استقبال از این رویداد را بسیار فراتر از پیش‌ بینی‌ ها دانست و گفت: استقبال بسیار خوبی از سوی دانشجویان صورت گرفت و حدود ۹۰ نفر از دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، دانشگاه نیشابور و سایر دانشگاه‌ های فنی در این رویداد شرکت کردند.

ناظران با بیان اینکه شرکت‌ کنندگان در قالب تیم‌ های مختلف سازمان‌ دهی شدند و در نهایت ۱۱ تیم، عمدتاً در قالب تیم‌ های چندنفره، شکل گرفت، افزود: هدف اصلی ما این است که مسیر توسعه محصول و تبدیل ایده به محصول فناورانه را به دانشجویان آموزش دهیم، فضایی پرنشاط و انگیزشی ایجاد کنیم و پژوهش‌ ها را به سمت کاربردی شدن سوق دهیم.

وی تأکید کرد: امیدواریم خروجی این رویداد در گام نخست به رفع نیازهای شهرستان نیشابور کمک کند و در ادامه، در سطح ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.