دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از ادامه تمرکز وزارت دادگستری این کشور بر پرونده جفری اپستین، کشف بیش از یک میلیون سند جدید مرتبط با این پرونده را «اتلاف وقت» خواند و خواستار توقف این روند شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد، وزارت دادگستری آمریکا به علت آنچه او «فریبکاری طراحیشده از سوی دموکراتها» خواند، مجبور شده بخش عمده توان خود را صرف بررسی اسناد پرونده اپستین کند.
ترامپ در پیام خود نوشت، «اکنون یک میلیون صفحه دیگر درباره اپستین پیدا شده است» و پرسید وزارت دادگستری «چه زمانی میگوید بس است» و به جای آن بر موضوعاتی مانند «تقلب انتخاباتی» تمرکز خواهد کرد.
وی همچنین خواستار انتشار اسامی دموکراتهایی شد که به گفته او با اپستین ارتباط داشتهاند تا «رسوا شوند» و دستگاه قضایی بتواند به گفته ترامپ «به کمک کشور بازگردد».
کنگره آمریکا ماه گذشته با رأیی دوحزبی قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف میکند تمام اسناد طبقهبندینشده مرتبط با جفری اپستین را منتشر کند؛ قانونی که ترامپ آن را امضا کرد و مهلت ۳۰ روزهای برای انتشار اسناد تعیین شده بود که این مهلت ۱۹ دسامبر به پایان رسید، این قانون اجازه حذف بخشهایی از اسناد را برای حفاظت از قربانیان میدهد.
وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته نخستین بخش از اسناد شامل صدها هزار صفحه را منتشر کرد و در روزهای بعد نیز اسناد بیشتری در دسترس قرار گرفت، برخی از این اسناد به نام ترامپ و همچنین بیل کلینتون رئیسجمهور پیشین آمریکا اشاره دارند؛ موضوعی که انتقاد قانونگذاران را نسبت به میزان سانسور و تأخیر در انتشار کامل اسناد برانگیخته است.
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مقامهای قضایی در نیویورک بیش از یک میلیون سند جدید را که احتمالاً با پرونده اپستین مرتبط هستند شناسایی کردهاند و بررسی و انتشار آنها ممکن است چند هفته دیگر به طول بینجامد.
ترامپ طی ماههای اخیر بارها از ادامه توجه افکار عمومی و حتی حامیان خود به پرونده اپستین ابراز نارضایتی کرده و این موضوع را «ساختگی» و ابزاری سیاسی از سوی دموکراتها برای انحراف توجهها از دستاوردهای دولتش توصیف کرده است.
فهرست دموکراتهای متهم در پرونده اپستین منتشر خواهد شد
بنا به دستور رئیس جمهور آمریکا به وزارت دادگستری این کشور، این وزارتخانه قرار است فهرست اسامی دموکرات متهم در پرونده جفری اپستین را منتشر کند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با اشاره به کشف بیش از یک میلیون سند جدید مرتبط با پرونده اپستین، این موضوع را «فریبکاری طراحی شده از سوی دموکراتها توصیف کرد و گفت: وزارت دادگستری وقت خود را صرف پروندهای میکند که به گفته او با انگیزههای سیاسی دنبال میشود.
ترامپ در پیام خود تأکید کرده است، «دموکراتها و نه جمهوریخواهان، با اپستین در ارتباط بودهاند»، او خواستار انتشار اسامی آنان شده تا به گفته او «حقیقت برای افکار عمومی روشن شود».
وی همچنین مدعی شد، تمرکز رسانهها و دموکراتها بر پرونده اپستین تلاشی برای انحراف توجه افکار عمومی از «موفقیتهای جمهوریخواهان و دولت ترامپ» است.
قانون موسوم به «شفافیت پرونده اپستین» که در نوامبر ۲۰۲۵ به امضای ترامپ رسید، دولت آمریکا را موظف میکند تمام اسناد مرتبط با جفری اپستین و همدست محکومش، گیسلین مکسول، را با امکان حذف بخشهایی برای حفاظت از هویت قربانیان یا جلوگیری از آسیب به تحقیقات قضایی جاری منتشر کند.
تاکنون دهها هزار صفحه از اسناد منتشر شده که شامل گزارشهای پروازی، مکاتبات و اشاره به چهرههای سیاسی و عمومی از جمله بیل کلینتون رئیسجمهور پیشین آمریکا و شاهزاده اندرو از بریتانیا بوده است، با این حال نحوه حذف و سانسور بخشهایی از اسناد با انتقادهایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مواجه شده است.
روزنامه آمریکایی نیوزویک در این باره نوشت: منتقدان میگویند قانون تنها اجازه حذف اطلاعات برای حفاظت از قربانیان یا روند تحقیقات را میدهد و نباید برای جلوگیری از خدشهدار شدن اعتبار افراد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش میافزاید: همزمان برخی قانونگذاران هر دو حزب نیز بر لزوم شفافیت کامل تأکید کردهاند.
توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه کنگره، اعلام کرده حجم اسناد پرونده اپستین بسیار فراتر از آن است که تنها دو نفر در آن نقش داشته باشند، در مقابل، رو کانا، نماینده دموکرات، خواستار کنار گذاشتن اختلافات حزبی و تمرکز بر پاسخگو کردن عاملان سوءاستفاده از کودکان شده است.
نیوزویک در پایان مینویسد: ادامه انتشار تدریجی اسناد پرونده اپستین، به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات سیاسی آمریکا تبدیل شده و پرسشهایی جدی درباره شفافیت دستگاه قضایی، مسئولیتپذیری مقامات و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی ایجاد کرده است.