به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ثبت‌نام پرسش مهر ریاست جمهوری تا ۱۵ دی ادامه دارد.

دانش‌آموزان تا ۱۵ دی فرصت دارند در پرسش مهر ریاست جمهوری با محور «پرهیز از اسراف» ثبت‌نام کنند.

ثبت‌نام از طریق سایت دانش‌آموزی my.medu.ir و بخش «نورینو» انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع از جمله داستان، پوستر، سرود، مستند و دیگر رشته‌های هنری ارائه دهند.

طرح حامی با شعار هر معلم؛ یک حمایتگر آموزشی آغاز شد

این طرح با مشارکت معلمان، معاونان، مدیران و همراهان آموزشی اجرا می‌شود و هدف آن گسترش عدالت آموزشی و کاهش فقر یادگیری است.

ثبت‌نام سوادآموزی در شهرستان البرز فراتر از سهمیه

سهمیه جذب افراد بی‌سواد در شهرستان البرز ۶۰ نفر بود اما تاکنون ۱۱۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته کاظمی، رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز، هم‌اکنون سه مرکز نهضت سوادآموزی با فعالیت ۱۲ آموزش‌دهنده در این شهرستان فعال است.

اجرای برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم در بوئین‌زهرا

برنامه آموزشی حفظ جزء سی قرآن کریم در دبستان زینب کبری بوئین‌زهرا اجرا می‌شود.