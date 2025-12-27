شهردار مشهد: با فساد بیتعارف برخورد میکنیم
جایگاه حراست و بازرسی در شهرداری بسیار ویژه است و صیانت، مهمترین مأموریت این دو مجموعه به شمار میرود.
کوچکترین فساد در مجموعه حراست میتواند آثار منفی گستردهای بر بدنه شهرداری داشته باشد، زمانی که تخلفی محرز شد، نباید با جابهجایی از کنار آن عبور کرد؛ زیرا این به معنای انجامنشدن صحیح وظیفه صیانت است.
هشدار نسبت به نفوذ و فساد
محمدرضا قلندر شریف با اشاره به تهدیدهای پیشروی نظام اداری کشور گفت: دو عامل، پایههای نظام را متزلزل میکند؛ یکی نفوذ که نمونههای آن را در جنگ ۱۲روزه دیدیم و دیگری فساد که مانند موریانه پایهها را از درون میخورد. وقتی مردم فساد و بیعدالتی را میبینند، دچار ناامیدی میشوند.
وی تأکید کرد: جهاد تبیین یعنی ارائه خدمت صادقانه به مردم و در کنار آن، برخورد قاطع با تخلف. اگر با فساد در جایگاه خودش برخورد نشود، این رفتار به یک رویه تبدیل شده و همچون ویروس گسترش مییابد.
لزوم برخورد قاطع با متخلفان
قلندر شریف با بیان اینکه حراست و بازرسی سختترین مأموریتها را در شهرداری برعهده دارند، تصریح کرد: به مدیران حراست تأکید کردهام که در صیانت از نیروها قاطع باشند و اگر فردی به مرحلهای رسید که گوشش بدهکار نبود، باید با او برخورد شود. قانون «از کجا آوردهای» باید در شهرداری اجرا شود و اموال مدیران و کارکنان شفاف باشد.
وی افزود: کسانی که در مسیر مبارزه با فساد حرکت میکنند، طبیعتاً با مخالفت و فشار روبهرو میشوند. امروز شهرداری در حال حرکت است و عدهای تلاش میکنند با سنگاندازی مانع این حرکت شوند؛ اما در شهرداری نباید بر اساس رفاقت، تخلف نادیده گرفته شود و نه بر اساس خصومت، پروندهسازی صورت گیرد.