بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهرا راستگو گفت: از دقایق پایانی شب گذشته سامانه بارشی وارد استان بوشهر شد و تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در برخی نقاط استان بارندگیهای قابل توجهی به ثبت رسیده است.
وی افزود: بیشترین میزان بارش مربوط به شهر بوشهر با حدود ۲۰.۵ میلیمتر بوده و پس از آن گناوه ۱۶ میلیمتر، بندر امام حسن ۱۳ میلیمتر و دیلم ۱۱ میلیمتر بارندگی ثبت کردهاند و سایر نقاط استان نیز کمتر از ۱۰ میلیمتر بارش داشتهاند.
معاون پیشبینی هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی، اظهار کرد: بر اساس الگوهای نقشههای پیشیابی، بارشها تا روز سهشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت و اوج بارندگیها برای امشب، روز یکشنبه و برخی نقاط در روز دوشنبه پیشبینی میشود.
راستگو اضافه کرد: امشب تا روز دوشنبه فعالیت سامانه بارشی تقویت میشود و انتظار داریم بارشهای بیشتری بهویژه در مناطق شمالی و جنوبی استان رخ دهد، هرچند مناطق مرکزی نیز بارشهایی خواهند داشت، اما شدت آنها کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: همزمان با تشدید بارشها، وزش بادهای جنوبی از روز یکشنبه و سپس وزش بادهای شمالی از روز دوشنبه روی دریا و سواحل استان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت بر همین اساس، هشدار دریایی سطح نارنجی صادر شده و توصیه میشود از تردد و فعالیت در حریم دریا در این مدت خودداری شود.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر همچنین گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب و گاهی سنگین در استانهای بالادست از جمله فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، احتمال وقوع رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و انسداد برخی محورهای مواصلاتی طی دو روز آینده دور از انتظار نیست، بنابراین هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.
راستگو با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، اظهار کرد: از هماستانیها درخواست میشود از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای کوهنوردی و تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها تا اطلاع بعدی خودداری کنند.
وی در پایان گفت: از روز دوشنبه با ورود یک توده هوای پرفشار، علاوه بر کاهش تدریجی بارشها در جنوب استان، روند کاهش دما آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود تا پنجشنبه دمای هوا بین ۴ تا ۹ درجه سانتیگراد کاهش یابد و در برخی مناطق دما به کمتر از ۵ درجه سانتیگراد برسد.
معاون هواشناسی بوشهر ادامه داد: بر همین اساس به کشاورزان توصیه میشود تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی، گلخانهها و دامداریها را در نظر بگیرند.