پیرو صدور هشدار قرمز هواشناسی، جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در این جلسه بر بهکارگیری همه امکانات استان و هماهنگی دستگاههای خدمت رسان برای مقابله با موج برف و سرما تأکید کرد.
لهونی گفت: راهداری و شهرداریها در بحث برفروبی و نمکپاشی معابر و محورهای مواصلاتی آمادگی کامل داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، صرف اتمام فاز اضطراری پروژه انتقال آب از سد چراغویس به بانه شده است افزود: افتتاح این پروژه به هفته آینده و پس از پایداری جوی موکول خواهد شد تا دیگر مشکل تنش آبی در بانه وجود نداشته باشد.
ورمقانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم اظهار کرد: فرمانداران و ستاد بحران، هلال احمر و دستگاههای امدادرسان شهرستانها آمادگی لازم برای کمکرسانی و اسکان ضروری مسافران بینراهی را داشته باشند.
عزیزی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کردستان نیز در این جلسه گفت: نیروهای راهداری با تجهیزات مورد نیاز و ماشینآلات برفروبی به صورت آمادهباش در تمامی محورها مستقرهستند تا اختلالی در تردد مردم در جادههای شهری و روستایی ایجاد نشود.