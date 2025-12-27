به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت گفت: به‌دلیل بارش برف، کولاک و کاهش محسوس دمای هوا، تردد در تمامی مسیر‌های منتهی به شهرستان سردشت بدون استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست.

سروان وحید پاشایی افزود: هم‌اکنون در گردنه زمزیران در محور سردشت – مهاباد به‌علت بارش شدید برف و کولاک، دید افقی کاهش یافته و با وجود عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی توسط عوامل راهداری، به‌دلیل یخبندان، تردد تنها با زنجیرچرخ انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و فرعی شهرستان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، اما همراه داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌ها الزامی است.

فرمانده پلیس راه سردشت با تأکید بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری، از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، سوخت کافی، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.