پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان با صدور پیامی درگذشت مرحوم احمد آقایی از همکاران خدوم وزارت کشور و از فرمانداران اسبق استان گیلان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق شناس استاندار گیلان با صدور پیامی درگذشت احمد آقایی از همکاران خدوم وزارت کشور را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
خانواده محترم و معزز مرحوم مغفور احمد آقایی
سلام علیکم
با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت خدمتگزار صادق و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرحوم احمد آقایی از همکاران وزارت کشور که سالها با تعهد، دلسوزی و روحیه جهادی در مسئولیتهای مختلف در استان گیلان منشأ خدمات مؤثر و ماندگار بود، موجب اندوه عمیق اینجانب و مردم شریف استان گیلان شد.
بیتردید تلاشهای خالصانه و عملکرد مسئولانه آن مرحوم در مسیر خدمت به مردم و توسعه مناطق مختلف استان، در کارنامه مدیریتی گیلان به یادگار خواهد ماند و نام ایشان به نیکی در خاطرهها باقی خواهد ماند.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه اندوهبار به خانواده محترم، بستگان، دوستان، همکاران و مردم قدرشناس گیلان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
هادی حقشناس
استاندار گیلان