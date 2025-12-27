موج ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که فشار تورم، تعرفه‌های سنگین و بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری، بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز فروپاشی کشانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، آمار‌های مؤسسه «اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس» نشان می‌دهد دست‌کم ۷۱۷ شرکت آمریکایی تا پایان ماه نوامبر امسال اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد افزایش داشته و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رود.

بر این اساس، برخلاف سال‌های گذشته، بیشترین افزایش ورشکستگی‌ها مربوط به بخش صنایع بوده است؛ شرکت‌هایی فعال در حوزه تولید، ساخت و ساز و حمل و نقل که به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های تجاری دولت دونالد ترامپ قرار گرفته‌اند، داده‌های فدرال نشان می‌دهد بخش تولید آمریکا تنها در یک سال منتهی به نوامبر بیش از ۷۰ هزار شغل را از دست داده است.

پس از صنایع، شرکت‌های فعال در حوزه کالا‌ها و خدمات غیرضروری مصرف‌کنندگان، از جمله خرده‌فروشان پوشاک و لوازم خانگی، دومین گروه بزرگ ورشکسته را تشکیل می‌دهند؛ نشانه‌ای از آن است که مصرف‌کنندگان آمریکایی، زیر فشار تورم، هزینه‌های خود را به اقلام ضروری محدود کرده‌اند.

ورشکستگی‌ها شامل پرونده‌های «فصل ۱۱» برای بازسازی بدهی‌ها و «فصل ۷» برای تعطیلی کامل شرکت‌ها بوده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند: جنگ‌های تجاری، شرکت‌های وابسته به واردات را در موقعیتی دشوار قرار داده است، زیرا بسیاری از آنها برای از دست ندادن مشتریان، از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده و ناچار هزینه‌ها را از سود خود پرداخت می‌کنند.

جفری سوننفلد، استاد مدیریت دانشگاه ییل، در این باره به روزنامه واشنگتن پست گفته است: شرکت‌ها به‌خوبی از بحران قدرت خرید مردم آگاه‌اند و تلاش می‌کنند اثر تعرفه‌ها و نرخ‌های بالای بهره را جذب کنند، اما همه توان این کار را ندارند و برخی ناگزیر از بازار خارج می‌شوند.

نیمه نخست سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش چشمگیر «ورشکستگی‌های بزرگ» نیز بوده است؛ شرکت‌هایی با بیش از یک میلیارد دلار دارایی، مؤسسه «کرنرستون ریسرچ» اعلام کرده ۱۷ شرکت بزرگ در ۶ ماهه نخست سال اعلام ورشکستگی کرده‌اند که بالاترین رقم از دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.

بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از سیاست‌های جدید دولت آسیب دیده است، شرکت خورشیدی «پوزی‌جن» در اسناد دادگاهی خود اعلام کرده کاهش مشوق‌های مالی فدرال و افزایش شدید تعرفه‌ها بر تجهیزات وارداتی، فشار سنگینی بر جریان نقدینگی این صنعت وارد کرده است.

بر اساس داده‌های فدرال، نرخ مؤثر تعرفه واردات پنل‌های خورشیدی پس از ماه مه ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ درصد رسیده است؛ رقمی که در سال‌های گذشته کمتر از ۵ درصد بود.

کارشناسان می‌گویند این وضعیت به ویژه برای واردکنندگان کوچک، شرایطی بحرانی ایجاد کرده است.

شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل نیز از این موج در امان نمانده‌اند، شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت «اسپیریت ایرلاینز» و همچنین سازنده خودرو‌های برقی «نیکولا» از جمله بنگاه‌هایی هستند که به علت افزایش هزینه‌ها، فراخوان محصولات و جریمه‌های سنگین مالی، اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

به نوشته روزنامه واشننگتن پست، هر چند آمار‌های رسمی از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سال حکایت دارد، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند، این رشد عمدتاً به مصرف اقشار پر درآمد و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی محدود است و بسیاری از صنایع و خانوار‌ها همچنان زیر فشار تورم، تعرفه‌ها و کاهش قدرت خرید قرار دارند.