به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ از ابتدای طرح زمستانه تعداد جانباختگان تصادفات جاده‌ای ۵۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: طرح زمستانه جاده‌ای استان از ۲۶ آذر آغاز شده که در این مدت به مدت مشابه سال قبل تعداد جانباختگان در صحنه تصادف با کاهش ۵۰ درصدی از ۱۰ نفر به پنج نفر کاهش یافته است.

سرهنگ روح الله آشوری افزود: به علت شرایط خاص جوی و وقوع پدیده مه گرفتگی و یخبندان و همچنین پیش بینی بارش‌های زمستانه، رانندگان حتی الامقدور از سفر‌های غیر ضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر از سلامت خودرو اطمینان کسب کرده و تجهیزات زمستانی نظیر زنجیر چرخ، لباس گرم وسوخت کافی همراه داشته و با سرعت مطمئن و رعایت فاصله طولی و عرضی رانندگی کنند.