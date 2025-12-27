با ادامه فعالیت سامانه بارشی در فارس، بیشترین میزان باران در شهرستان کازرون ثبت شد.

چتر باران ، فردا در فارس گسترده تر می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با ادامه فعالیت سامانه بارشی بیشترین میزان بارندگی در شهرستان کازرون با ۱۳ میلیمتر ثبت شد.

تاکنون پس از کازرون در قیروکارزین ۹، فراشبند ۸ و در نورآباد ۶ میلیمتر باران باریده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: بارش رحمت الهی از اواخر وقت دیشب در بخش‌هایی از مناطق غرب و جنوب غرب استان آغاز شده و امروز هم بسیاری از مناطق استان به ویژه مناطق مرکزی را در بر گرفته است.

وی افزود: عمده فعالیت این سامانه اواخر وقت امروز شنبه و فردا یکشنبه هفنتم دی است و تا اواسط روز دوشنبه هشتم دی فعال خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: در مناطق سردسیر شمال استان بارش‌ها به صورت برف خواهد بود و در ارتفاعات مرکز استان هم انتظار بارش برف خواهیم داشت.

علیزاده اعلام کرد: با فعالیت این سامانه بارشی گاهی اوقات رعد و برق و وزش باد هم در مناطق شمالی و مرکزی فارس خواهیم داشت.

وی بیان داشت: بعد از عبور این سامانه بارشی دمای هوا کاهش می‌یابد و از سه‌شنبه شب کاهش دما را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.