رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه این کمیسیون با حضور وزرای اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تمرکز نمایندگان در بررسی کلیات بودجه بر مسائل معیشتی، افزایش دریافتی حقوق‌بگیران، مدیریت منابع ارزی با هدف کاهش فشار بر مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا تاجگردون، در حاشیه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز کمیسیون تلفیق با حضور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم نفت و دیگر همکاران دولت تشکیل جلسه داد و کلیات بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نمایندگان محترم مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند و در مقابل، نمایندگان دولت نیز دیدگاه‌ها و پاسخ‌های خود را ارائه دادند. آنچه بیش از همه مورد سؤال و توجه نمایندگان قرار داشت، موضوع حقوق، معیشت، پرداخت‌ها و مسائلی مانند کالابرگ و ابزارهای حمایتی بود که اقدامات قابل توجهی در این زمینه در لایحه دولت وجود دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: مجلس تلاش خواهد کرد با همکاری دولت، اصلاحات لازم را به نفع مردم، به‌ویژه اقشاری که دریافتی کمتری نسبت به سایرین دارند، اعمال کند. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که شاخص‌هایی مانند ضریب جینی بهبود نسبی داشته، اما در مقابل خط فقر افزایش یافته و به عبارتی جامعه فقیر ما بیشتر شده است. بنابراین در کنار توجه به عدالت، باید به ارتقای سطح درآمدی کل کشور و رهایی از فقر نیز توجه کنیم. این موضوع صرفاً با اقدامات معیشتی قابل حل نیست و لازم است مبانی تولید و اقتصاد کشور نیز به‌طور جدی در بودجه دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: این یک معادله نسبتاً سخت است که باید با عدد و رقم حل شود، اما می‌توانم با اطمینان بگویم که نمایندگان مجلس به سمت افزایش منابع دریافتی مورد نیاز برای بهبود دریافتی کارمندان، کارکنان و افرادی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، حرکت خواهند کرد. درباره جزئیات و ارقام نهایی، باید اجازه داد فرآیند بررسی بودجه به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به موضوع منابع ورودی کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های مجلس، نحوه مدیریت منابع ورودی ارزی، به‌ویژه منابع حاصل از فروش نفت است. فاصله زمانی میان فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن همچنان وجود دارد و این موضوع نیازمند ایجاد تعادل و انسجام در بخش‌های مختلف دولت است.

تاجگردون تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم دولت و بخش‌های مختلف آن را در یک چارچوب منسجم قرار دهیم تا منابع به‌موقع وصول و به‌موقع هزینه شود؛ اقدامی که هم فشار هزینه‌ای بر مردم را کاهش می‌دهد و هم امکان تأمین ارز متناسب با نیازهای جامعه را فراهم می‌کند. همچنین این موضوع از جمله خلأهای موجود در اقتصاد کشور است و تمام تلاش ها به این سمت هدایت خواهد شد. جلسات بررسی بودجه همچنان ادامه دارد و اگر امروز به جمع‌بندی درباره کلیات نرسیم، احتمالاً با اخذ فرصت یک تا دو روزه، بررسی‌ها را ادامه خواهیم داد. اما در صورت رسیدن به نتیجه درباره کلیات، موضوع رد یا تأیید آن در زمان مقرر در صحن مجلس مطرح خواهد شد.