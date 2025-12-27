️تولید بیش از ٢ هزار و ۵۵۰ تن شیر خام در کوهسرخ
دامداران کوهسرخی در ۹ ماه اول امسال بیش از دو هزار و ۵۵۰ تن شیر خام تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: هم اکنون دو سکوی جمع آوری شیر در سطح این شهرستان فعال است که نقش مهمی در تضمین انتقال صحیح و بهداشتی شیرهای تولید شده دارند.
حجت صفرنژاد با اشاره به تولید بیش از ٢۵۵٠ تن شیر خام از ابتدای امسال تا پایان آذر در کوهسرخ، افزود: این میزان تولید نشان دهنده نقش کلیدی صنعت دامداری در تامین نیازهای بازار، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی این منطقه است.
وی ادامه داد: تولید شیر خام نه تنها منبع درآمد قابل توجهی برای دامداران منطقه است، بلکه سهمی عمده در پاسخگویی به نیازهای بازار و ایجاد اشتغال و تولید لبنیات با کیفیت در سطح منطقه ترشیز دارد.
صفرنژاد، رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون و کنترل بیماری ها، را از عوامل کلیدی در حفظ سلامت دام و ارتقای کیفیت شیر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تغذیه مناسب دام ها با خوراک متنوع، کنسانتره و مکمل های ویتامینی و معدنی نقش مهمی در افزایش تولید دارد، گفت: در همین راستا شرکت تعاونی دامداران و کارخانه خوراک دام کوهسرخ به صورت فعال در شهرستان در حال ارائه خدمات و مشاوره های لازم به دامداران است.
صفرنژاد اظهار داشت حمایت های دولت در تأمین نهاده های دامی بویژه دامداران سنتی و آموزش های مداوم به دامداران برای استمرار تولید و بهبود کیفیت و بهره وری این صنعت ضروری است.