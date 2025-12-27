پخش زنده
براساس تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی آسمان استان قسمتی ابری، امروز و فردا در زاهدان نواحی مرکزی و جنوب استان وزش باد متوسط گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دوشنبه و سه شنبه بر سرعت وزش باد در این مناطق افزوده میشود.
از امروز تا سه شنبه افزایش نسبی دما در استان رخ خواهد داد.
یکشنبه در مناطق غربی و غرب سواحل و دوشنبه و سه شنبه در برخی نقاط استان شرایط برای افزایش ابر و رگبار و رعد و برق مهیا میباشد. دریای عمان روزهای سه شنبه و چهارشنبه مواج و متلاطم پیش بینی میشود.