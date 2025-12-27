پخش زنده
فعالان صنعتی مستقر در واحدهای صنعتی خصوصی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها، مانند صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ صد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بررسی قانون ذی نفع واحدهای صنعتی و پیامدهای آن برای فعالان اقتصادی، اصلاح بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص آن به شهرکهای صنعتی و معافیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی خصوصی از معافیتهای مالیاتی گذشت.
استاندار مرکزی در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد برای بررسی بیشتر قانون ذی نفع واحدهای صنعتی و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی استان ایجاده کرده در جلسه مجزا بحث و تبادل نظر و پیشنهادات به شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.
مهدی زندیه وکیلی درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و اختصاص بخشی از آن به عمران و آبادی نواحی صنعتی استان مرکزی گفت: امید است پس از بررسی کارشناسی از طریق رایزنی با کمیسیون صنعت معدن مجلس اصلاح قانون صورت گیرد.
او ادامه داد: درباره معافیت مالیاتی شهرکهای صنعتی خصوصی هم مقرر شد فعالان صنعتی مستقر در واحدهای صنعتی خصوصی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری به مانند صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند.
استاندار گره گشایی و بهره مندی صنایع خصوصی از حمایتهای دولتی را از مهمترین مزایای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.