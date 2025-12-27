رویداد هنری ـ فرهنگی «روایت حبیب» با محوریت تبیین مکتب و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی، در شهرستان جویبار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد هنری ـ فرهنگی «روایت حبیب» با محوریت بازخوانی مکتب، پهلوانی‌ها و ایثارگری‌های شهید حاج قاسم سلیمانی، در شهرستان جویبار برگزار شد.

مهدی معصومی‌گرجی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی مازندران در حاشیه این برنامه گفت: روایت حبیب روایتی هنری از دلاوری‌ها، پهلوانی‌ها و ایثارگری‌های شهید سلیمانی است که تلاش دارد با زبان هنر، ابعاد شخصیتی و مکتب رفتاری سردار دل‌ها را برای نسل جوان تبیین و بازخوانی کند.

وی با اشاره به میزبانی شهرستان جویبار افزود: انتخاب سالن ورزشی پهلوان حاجی‌زاده جویبار، سرزمین پهلوان‌پرور و پایتخت کشتی ایران و جهان، ریشه در روحیه پهلوانی و ارتباط عمیق شهید سلیمانی با فرهنگ زورخانه‌ای و مرام علوی دارد.

رئیس حوزه هنری مازندران با بیان اینکه «روایت حبیب» مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری است، گفت: این رویداد شامل بخش‌هایی همچون خاطره‌گویی، شعرخوانی، موسیقی آیینی، نقالی، پرده‌خوانی، اجرای کشتی لوچو، تجلیل از خانواده‌های کشتی‌گیران جویباری و اجرای ویژه «نشان سرباز وطن» بود.

معصومی‌گرجی تصریح کرد: در بخش «نشان سرباز وطن»، از خانواده قهرمانان ملی و جهانی کشتی، حسن یزدانی و امیرحسین زارع، به‌عنوان نماد سرباز وطن تجلیل شد.

وی گفت: «روایت حبیب» تنها بازخوانی یک نام نیست، بلکه آیینه‌ای از ایثار و مردانگی نسلی است که برای عزت ایران اسلامی برخاستند و این رویداد پس از جویبار، در استان یزد ادامه خواهد یافت و ایستگاه پایانی آن، همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، در استان کرمان برگزار می‌شود.

گزارش از بنیامین مرشدی