به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: استقرار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی کرمانشاه در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی انجام شده و این اقدام با هدف رفع موانع حقوقی، قضایی، اداری و اجرایی پیشروی تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان صورت گرفته است.
رضا سلیمساسانی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه بر اساس دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و با استناد به تبصره ماده ۱۸ این دستورالعمل، با رویکردی کارشناسانه و مسئلهمحور فعالیت خود را آغاز کرده است، ادامه داد: ماموریت این دبیرخانه ایجاد هماهنگی میان هیاتهای مشاورهای و کارشناسی، همکاری با دستگاههای متولی، پیگیری مصوبات و تسهیل حل اختلافات حوزه سرمایهگذاری است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نقش این دبیرخانه در بهبود فضای کسبوکار استان گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران استان از دیگر برنامههای این دبیرخانه است که با هدف ایجاد تعامل نظاممند، مستمر و هدفمند میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و قضایی دنبال میشود.
سلیمساسانی افزود: فراخوان عمومی برای دریافت مشکلات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در استان آغاز شده و از تمامی تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی استان دعوت میشود مسائل و موانع خود در حوزههای حقوقی، قضایی، اداری و اجرایی را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در اتاق بازرگانی کرمانشاه اعلام کنند.
وی با بیان اینکه موضوعات و درخواستهای واصله پس از بررسی کارشناسی، در چارچوب وظایف و دستورالعملهای ستاد اقتصاد مقاومتی، در دستور کار جلسات تخصصی قرار میگیرد، ادامه داد: از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی و قضایی استان تا حصول نتیجه پیگیر موضوعات فعالان اقتصادی استان خواهیم بود.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: فعالان اقتصادی میتوانند مسائل و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب از طریق اتاق بازرگانی کرمانشاه یا از طریق تلفن و فضای دیجیتال به شماره «۰۹۱۸۱۳۰۳۰۲۶» به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال کنند.