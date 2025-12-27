به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی مدیریت توزیع برق پیرانشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور انجام تعمیرات ضروری در پست فوق توزیع پیرانشهر خاموشی‌های برق خارج از برنامه، در سطح شهرستان از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۶ بصورت بازه‌های ۱ تا ۲ ساعته بصورت نوبتی در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ضمن پوزش از مشترکین گرامی به دلیل اختلالات احتمالی ایجاد شده، از مشترکین محترم درخواست می‌نماید ضمن همکاری و مدیریت مصرف برق در این بازه زمانی، آمادگی لازم را داشته باشند.