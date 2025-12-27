پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از آغاز طرح مشترک ارتقای امنیت عمومی و پاکسازی کویر در استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رحمان جلالی گفت: این رزمایش در راستای افزایش ضریب امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی، در سه محور اصلی پایش و رصد مناطق صعبالعبور با استفاده از توان پهپادی، افزایش توان رزم نیروهای عملکننده و ارتقای همافزایی و هماهنگی میان ارکان امنیتی، نظامی و انتظامی اجرا میشود.
وی افزود: این طرح بهصورت مشترک و با حضور مجموعه فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاههای امنیتی در مناطق کویر شمالی، میانی و جنوبی استان کرمان آغاز شده و تا تحقق اهداف پیشبینیشده ادامه خواهد داشت.
معاون امنیتی استانداری کرمان گفت:اجرای این رزمایش نقش مهمی در تقویت اشراف اطلاعاتی، افزایش آمادگی عملیاتی نیروها و تأمین امنیت پایدار در پهنههای کویری استان خواهد داشت.