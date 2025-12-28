پخش زنده
دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان گفت: ۹۹ مدرسه در قالب طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ا فرزاد محمدی گفت:از مجموع ۳۱۵ طرح نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی لرستان، تاکنون ۹۹ مدرسه به بهرهبرداری رسیده ، ۸۶ مدرسه با پیشرفت ۴۰ تا ۹۰ درصدی و دیگر طرح های مدرسه سازی زیر ۴۰ درصد در حال اجرا هستند.
دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان با تأکید بر رویکرد عدالتمحور این نهضت افزود: طرح نهضت توسعهی فضاهای آموزشی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، روستایی و حاشیهای اجرا میشود و یکی از مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش در این مسیر، مردمیسازی طرح ها و جلب مشارکتهای محلی است.
وی بیان کرد: اداره کل نوسازی،تجهیز و توسعه ی مدارس استان مسئولیت امور عمرانی، فنی و مهندسی طرح ها را بر عهده دارد و نقش آموزش و پرورش و رابطان مردمی در فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی و جذب مشارکت مردم برای تسریع در روند مدرسهسازی بسیار مهم است.
دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی لرستان گفت:رابطان مردمی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، محلی و خیران منطقه، نقش مؤثری در همراهسازی مردم و پیشبرد پروژهها ایفا کنند تا مدارس مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
محمدی افزود: با هدف همافزایی، تبادل تجربه و تقویت تعامل میان رابطان مردمی،همایش توجیهی و تبیینی این طرح بهزودی در استان برگزار خواهد شد.