به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان امروز در نشست با فرمانداران ۱۷ شهرستان گیلان با تاکید بر برنامه ریزی‌ها برای توسعه استان و ارتقای رضایتمندی عمومی گفت: توسعه زیرساخت‌های استان برای رسیدن به این امر مهم باید در اولویت اقدامات فرمانداران به عنوان کارگزاران دولت دراستان قرار گیرد.

هادی حق شناس با بیان اینکه در سال جاری استان روند مطلوب و قابل قبولی داشت افزود: رونق بازار برنج، رضایت چایکاران و باغداران از جمله باغداران کیوی برای فروش محصولشان حال استان را بهتر کرده و امیدواریم این روند در سال آینده هم ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل و راه آهن رشت - آستارا در استان گفت: اگر به این موارد به عنوان مسایل مهم و اولویت دار استان نگاه ویژه شود میتوان امیدوار بود که قطار توسعه استان با سرعت بیشتری پیش رود.

استاندارگیلان همچنین به بودجه سال ۱۴۰۵ کشورهم اشاره کرد و گفت: مدیران دولتی برای صرف بودجه‌های عمرانی و جاری در استان برنامه ریزی دقیق و هدفمند داشته باشند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به فصل کشاورزی پیش رو افزود: لایروبی ، احیا و توسعه آببندان‌ها ومدیریت مصرف آب باید مورد توجه جدی قرار گیرد.