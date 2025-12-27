به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۷ تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان چادرملو بود که این بازی تا پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به اتمام رسید.

تک گل سپاهان را انزو کریولی د دقیقه (۵+۹۰) به ثمر رساند.

تیم فوتبال سپاهان با این برد ۳۰ امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت و چادرملو هم پس از ۲ برد متوالی، شکست خورد و ۲۴ امتیازی و در رده سوم باقی ماند.

ترکیب اولیه سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، میلاد زکی‌پور، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، آرش رضاوند و محمد عسکری

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب اولیه چادرملو:

سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، علی خدادادی، رنی بوبوی، ادسون پریرا، رضا محمودآبادی، ماریو اوتازو، سگوندو رودریگرز، محمد طا‌ها فراهانی و رضا دهقان

سرمربی: سعید اخباری





