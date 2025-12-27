تیم چادرملوی اردکان در وقت‌های اضافی مقابل سپاهان اصفهان تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند.

تلاش دو تیم برای گلزنی در نیمه اول بی نتیجه ماند تا این نیمه با تساوی بدون گل پایان یابد.

اردکانی‌ها در نیمه دوم بازی بهتری از خود به نمایش گذاشتند و حتی موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند.

در حالی که دو تیم خود را برای تساوی بدون گل آماده می‌کردند، سپاهان در دقیقه ۹۵ به گل دست یافت تا این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان پایان یابد.

سپاهان با این پیروزی به امتیاز ۳۰ رسید و صدرنشین شد و چادرملو هم با ۲۴ امتیاز و با یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور و دو بازی بیشتر نسبت به استقلال تهران همچنان در رده سوم باقی ماند.