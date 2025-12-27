تفاهم‌نامه واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمان و فرمانداران هشت شهرستان جنوبی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تفاهم‌نامه واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان میان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و هلدینگ توسعه تجارت فارس، با حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمان و فرمانداران هشت شهرستان جنوبی استان به امضا رسید.

فرود سالاری، رئیس این سازمان، در آیین امضای تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت این واگذاری اظهار کرد: معیشت بیش از ۹۰ درصد مردم جنوب کرمان به کشاورزی وابسته است و این منطقه از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در تولید محصولات کشاورزی برخوردار است.

وی افزود: برای تحقق توسعه و اشتغال پایدار در منطقه، جذب سرمایه‌گذاری امری حیاتی است. راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان می‌تواند علاوه بر ارتقای بخش کشاورزی، زمینه‌ساز تحول در سایر حوزه‌ها از جمله صنعت باشد.

در ادامه این مراسم، غلامرضا سالاری، معاون امور اقتصادی استاندار کرمان، واگذاری این منطقه به بخش خصوصی را نقطه عطفی در مسیر توسعه جنوب استان دانست و گفت: با وجود منابع غنی کشاورزی، معدنی و نیروی انسانی، جنوب کرمان سال‌ها از جایگاه واقعی خود فاصله داشته است.

وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار کرمان به ظرفیت‌های این منطقه، از آغاز اقدامات عملی برای توسعه جنوب استان خبر داد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، اکنون با ورود سرمایه‌گذار توانمند و امضای این تفاهم‌نامه، در مسیر فعال‌سازی قرار گرفته و می‌تواند به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در جنوب کرمان تبدیل شود.