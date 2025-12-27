مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان مسابقه «نماز و اعتکاف» در استان خبر داد.

فراخوان مسابقه «نماز و اعتکاف» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام کریمی گفت: این ستاد با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) استان، اداره‌کل امور مالیاتی و ستاد اعتکاف استان اقدام به برگزاری مسابقه «نماز و اعتکاف» کرده است.

وی با تصریح اینکه این مسابقه ویژه شرکت‌کنندگان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب و ایام بافضیلت اعتکاف برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان پس از مطالعه محتوای مسابقه می‌توانند پاسخ خود را در قالب یک عدد ۱۲ رقمی به سامانه پیامکی ستاد اقامه نماز به شماره ۱۰۰۰۰۱۷ ارسال کنند.

آخرین مهلت شرکت در مسابقه اعتکاف و نماز در چهارمحال و بختیاری، ۱۹ دی‌ماه اعلام شده است.