به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر فن آوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه بااشاره به اینکه دانشگاه ارومیه دانشگاه مرجع در مرکز آذربایجان‌غربی است گفت:دانشگاه ارومیه بابیش از ۱۲ هزار دانشجوی ایرانی، دو هزار دانشجوی خارجی از کشور‌های مختلف، ۵۱۱ هیئت علمی و همچنین با دارا بودن ۱۶۸ آزمایشگاه ،کارگاه و محیط عملیاتی برای دروس عملی یکی از دانشگاه‌های برتر منطقه و کشور است.

صابر امیری به تاثیر گذاری دانشگاه در حل مشکلات استان اشاره کرد و افزود: توسعه و تجاری سازی بذر هیبرید ذرت که برای نخستین بار در سطح دانشگاهی در دانشگاه ارومیه اجرا شده است ، همچنین مرکز ارزیابی ماشین‌های کشاورزی شمال غرب کشور در دانشگاه ارومیه مستقر است و برای تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی خدمات علمی ارائه می‌دهد.

وی گفت: یکی از ماموریت‌هایی که دانشگاه ارومیه دارد، طرح جامع بهره برداری از پسماند صنایع تبدیلی هست که محققان این دانشگاه توانستندبا ارائه راهکار‌های علمی برای پسماند‌های واحد‌های تولید رب استان، موفق شدند درسال ۱۴۰۲ عنوان دانشگاه برتر کشور را به خود اختصاص دهند.

مدیر فن آوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه بااشاره به توسعه و تجاری سازی طرح های کشاورزی در دانشگاه ارومیه گفت: توسعه محصولات گلخانه‌ای و کشت بافت انواع درختان میوه و همچنین گل‌های زینتی از جمله گل ارکیده که در کشور و دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، بخشی از طرح های پژوهشی این دانشگاه است.

وی افزود: اداره مهارت آموزی در دانشگاه ارومیه تاسیس شده است که زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری، در کنار آموزش‌های علمی پایه مهارت‌های لازم برای شغل‌های مختلف را آموزش می‌دهد تا در بازار کار موفق ظاهر شوند.