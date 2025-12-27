پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : سازمان جهاد کشاورزی متولی ۷۲ درصد آب بندانهای استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی، گیلان را یکی از پربارانترین استانهای کشور دانست و گفت: به دلیل شرایط خاص فرهنگی و جغرافیایی گیلان، شاهد شکل گیری ۹ هزارهکتار آب بندان در این استان هستیم که به عنوان یک میراث ارزشمند از نیاکان به ما رسیده است.
وی آب بندانها را یک استراتژی مدیریتی برای حفاظت از منابع آبی دانست و افزود: آب بندانها فرصت ذخیره سازی آب هستند و به دلیل ارتفاع پایین، تاثیر زیادی در حفاظت از منابع آبی به ویژه برای فصل کشاورزی دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان آب بندانها را پهنههای آبی ارزشمند برای کشاورزی و آبزی پروری و تلطیف هوا و پایداری اکوسیستم منطقه و... دانست و تاکید کرد: امروز گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در دنیا حاکم شده و کشور ما نیز تحت تاثیر این پدیده قرار دارد لذا میتوانیم از ظرفیت آب بندانها برای سازگاری با این شرایط استفاده کنیم.
صالح محمدی بارشهای سالانه استان را بیش از هفت میلیارد مترمکعب دانست و تاکید کرد: آب بندانها پهنههای آبی طبیعی برای مدیریت منابع آب هستند؛ اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین آب در کشور نیست و وزارت نیرو ماموریت تامین آب برای تولید غذا را بر عهده دارد، اما مدیریت بخشی از آب بندانها به سازمان جهاد کشاورزی استان واگذار شده است.
وی از لایروبی، مرمت و تعمیق ۲ هزار هکتار از آب بندانهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: رسوبات ناشی از سیلابها و روان آبها وارد آب بندانها میشود و لذا برای افزایش ظرفیت این پهنههای آبی، استخراج رسوبات آن ضرورت دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ذخیره آب بندانها را تامین کننده مصارف کشاورزی و محیط زیستی دانست و گفت: آب بندانها ظرفیت بالایی برای نگهداری آب دارند و لذا نیازمند استفاده علمی و مدرن از آب بندانها برای پایداری اقلیم هستیم.