به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین پنبه‌دانه پور روز شنبه در آیین تحویل اسناد تک برگ شهر جدید رامین بیان کرد: در راستای توسعه شهر جدید رامین در شهرستان باوی و افزایش ضریب اطمینان برای سرمایه‌گذاران، مجموعه اداره کل ثبت اسناد استان کار بزرگی را در زمینه تطبیق مرز اسناد با نقشه‌های دقیق انجام داده است.

وی با اشاره به تطبیق و اصلاح هندسی مرز اسناد اراضی این شهر با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان افزود: صدور سند مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری و سکونت در شهر رامین را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

پنبه دانه پور با قدردانی از همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان باوی ادامه داد: این اقدام مهم با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای سکونت و تاکید بر مالکیت دولتی اراضی صورت گرفته است تا زمینه برای رفع هرگونه معارض و سرمایه‌گذاری مطمئن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین تصریح کرد: نتیجه این همکاری، تعیین مرز ۸ فقره سند رسمی به مساحت بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی کاملا دولتی این شهر است که انگیزه سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه را افزایش خواهد داد.

پنبه‌دانه‌پور تاکید کرد: با انجام این کار مهم، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری فعالیت خواهند کرد و ساکنان فعلی و آینده این شهر با آرامش و امنیت ذهنی بیشتری به زندگی و کار خود ادامه خواهند داد.

وی تصریح کرد: با این اقدام، توسعه مسکونی و جمعیتی شهر جدید رامین شتاب بیشتری خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش شهر جدید رامین، یکی از شهر‌های اقماری است که طراحی آن در دهه ۶۰ در نزدیکی شهر اهواز آغاز شد و اکنون در محدوده شهرستان باوی از توابع استان خوزستان واقع شده است.

این شهر در سال ۱۳۶۸ به منظور جذب و اسکان سرریز جمعیت شهر اهواز در محدوده مکانی حدود هفت هزار هکتار و با محدوده استحفاظی ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار و طرح جامع ۶۰۰ هکتار برای جمعیتی معادل ۶۳ هزار نفر تا سال ۱۳۹۵ مکان یابی و در سال ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید.

عبور رودخانه عظیم کارون از کنار محدوده شهر، فاصله مناسب از شهر اهواز، نزدیکی به نیروگاه برق رامین و زرگان به منظور تامین برق شهر با حداقل هزینه ممکن، وجود دانشگاه بین‌المللی کشاورزی رامین و عبور آزاد راه بندر امام خمینی - تهران در جوار این شهر از جمله مزایای سکونت در شهر جدید رامین است.

یکی از چشم انداز‌های ایجاد شده برای این شهر جدید به منظور ترغیب بیشتر مردم برای سکونت در آن، ایجاد فرصت‌های شغلی است تا از این طریق افراد ساکن ضمن آسودگی خاطر در زمینه تامین مسکن، حاشیه امنیت مناسبی از نظر شغلی نیز داشته باشند.