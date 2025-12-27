

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، دیدار بین تیم‌های بعثت کرمانشاه و پارس جنوبی، روز شنبه ششم دی در ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

بازیکنان این تیم امروز برای نخستین بار با هدایت میلاد میداودی سرمربی جدید خود به مصاف حریف رفتند .

تیم بعثت کرمانشاه در فصل جاری لیگ آزادگان پس از ۱۷ بازی، با ۵ برد، ۸ مساوی و ۴ شکست را در کارنامه خود ثبت‌ و در جایگاه نهم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها قرار دارد.

تیم پارس جنوبی جم هم در فصل جاری پس از ۱۷ بازی، با ۷ برد، ۶ مساوی و ۴ شکست را در کارنامه خود ثبت‌ کرده و در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها دارد



