سه ماهواره کشورمان که با دانش بومی و توسط دانشمندان فضایی ایران اسلامی ساخته شدهاند فردا هفتم دی ماه به فضا پرتاب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فردا یک شنبه هفتم دی ماه سه ماهواره ارتقا یافته ماهواره کوثر، ظفر ۲ و پایا توسط ماهواره بر سایوز روسیه به فضا پرتاب خواهد شد و یک بار دیگر جهان نظاره دستاوردهای علمی دانشمندان کشورمان خواهند بود.
پرتاب این سه ماهواره سنجشی با بهره گیری از دانش بومی و تلاشهای متخصصان علوم فضایی، دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان ساخته شدهاند و خدمات متنوعی در حوزههای کشاورزی، منابع زیستی، محیط زیست و منابع آب ارائه دهند.
مردم خوزستان با تجلیل از تلاشهای دانشمندان علوم فضایی، پرتاب این سه ماهواره را نشان از قدرت علمی کشورمان و نقش آفرینی جوانان محقق و دانشمند ایران اسلامی بیان کردند.