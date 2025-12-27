سه ماهواره کشورمان که با دانش بومی و توسط دانشمندان فضایی ایران اسلامی ساخته شده‌اند فردا هفتم دی ماه به فضا پرتاب خواهند شد.

پرتاب سه ماهواره کوثر، ظفر ۲ و پایا، نماد قدرت علمی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فردا یک شنبه هفتم دی ماه سه ماهواره ارتقا یافته ماهواره کوثر، ظفر ۲ و پایا توسط ماهواره بر سایوز روسیه به فضا پرتاب خواهد شد و یک بار دیگر جهان نظاره دستاورد‌های علمی دانشمندان کشورمان خواهند بود.

پرتاب این سه ماهواره سنجشی با بهره گیری از دانش بومی و تلاش‌های متخصصان علوم فضایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان ساخته شده‌اند و خدمات متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، منابع زیستی، محیط زیست و منابع آب ارائه دهند.

مردم خوزستان با تجلیل از تلاش‌های دانشمندان علوم فضایی، پرتاب این سه ماهواره را نشان از قدرت علمی کشورمان و نقش آفرینی جوانان محقق و دانشمند ایران اسلامی بیان کردند.