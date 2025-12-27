شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از تمامی مشترکین گاز دعوت می‌کند با پیوستن به پویش ملی «دو درجه کمتر»، نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه گازرسانی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: کاهش تنها دو درجه از دمای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری، اقدامی ساده، اما بسیار اثرگذار است که می‌تواند با جلوگیری از افت فشار گاز، زمینه تأمین پایدار انرژی برای همه هم‌استانی‌ها، به‌ویژه در مناطق سردسیر و کم‌برخوردار را فراهم سازد.

سلیمیان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی مشترکین گاز، از مردم استان چهارمحال و بختیاری خواست با رعایت الگوی مصرف، تنظیم صحیح وسایل گرمایشی و پرهیز از مصرف غیرضروری، همراه و همیار خادمان خود در شرکت گاز باشند.

وی گفت:پویش «دو درجه کمتر» نماد همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی در عبور ایمن از روز‌های سرد زمستان است و همراهی مردم، تضمین‌کننده آرامش و رفاه همه شهروندان خواهد بود.