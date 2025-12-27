پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان کرمان گفت: در پی آغاز ناپایداریهای جوی و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، جادههای جنوب کرمان در وضعیت خطر قرار گرفته و راهداران منطقه با حداکثر توان و تجهیزات در آمادهباش کامل هستند.
نعمتالله حسینزاده شنبه ۶ دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ نیروی راهدار بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در محورهای ارتباطی جنوب استان مستقر هستند و ۱۵۴ دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین راهداری برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ ایمنی تردد بهکارگیری شده است.
وی با تأکید بر پوشش کامل محورهای منطقه افزود: ۱۲ مرکز و راهدارخانه فعال در جنوب کرمان آماده خدمترسانی به کاربران جادهای هستند. همچنین چهار تیم راهداری در مناطق برفگیر و کوهستانی و ۱۲ تیم دیگر در سایر محورهای ارتباطی، بهصورت مستمر وضعیت راهها را رصد و در نقاط حادثهخیز حضور فعال دارند.
حسینزاده نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت سامانه بارشی هشدار داد و گفت: با توجه به احتمال بارشهای شدید، وقوع سیلاب و امکان بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، تمامی ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی راهداری جنوب کرمان برای مدیریت شرایط بحرانی و تأمین ایمنی راهها بسیج شده است.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز هرگونه سفر، بهویژه همزمان با شروع بارندگیها، از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات زمستانه و ایمنی را به همراه داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: از ترددهای غیرضروری در زمان بارندگی و عبور از محورهای کوهستانی و پرخطر بهطور جدی خودداری شود.