در ادامه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای منظر ورودی‌های شهر ارومیه عملیات پاکسازی و نظافت محیطی جاده چی‌چست به‌صورت میدانی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه گفت: در ادامه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای منظر ورودی‌های شهر و در راستای پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، عملیات پاکسازی و نظافت محیطی جاده چی‌چست به‌صورت میدانی انجام شد.

مختار خانی با اشاره به اهمیت ورودی‌های شهر به‌عنوان «ویترین شهری» افزود: در این برنامه، تیم‌های پاکبان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، نسبت به جمع‌آوری نخاله‌های رهاشده، پاکسازی حاشیه مسیر، شست‌وشوی جداول و بهسازی منظر ورودی جاده چی‌چست اقدام کردند تا سیمای این مسیر برای شهروندان و مسافران ساماندهی شود.

بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی ورودی‌های شهر طی هفته‌های گذشته در محور‌های جاده سرو، جاده شهید کلانتری، جاده سلماس و جاده بند نیز اجرا شده و عملیات پاکسازی این مسیر‌ها با هدف بهبود سیمای شهری به انجام رسیده است.

این برنامه به‌صورت مستمر و بر اساس زمان‌بندی مشخص در سایر ورودی‌های شهر نیز ادامه خواهد داشت.

مختار خانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و اقدامات شهرداری ارومیه تأکید کرد: رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در حاشیه ورودی‌ها علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری، تخلف محسوب می‌شود و شهروندان باید نخاله‌های ساختمانی خود را صرفاً به محل‌های مجاز تحویل دهند تا فرآیند مدیریت پسماند با نظم و کمترین مزاحمت انجام گیرد.