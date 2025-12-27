پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از امروز تا سهشنبه (۶ تا ۹ دی) در سطح استان افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از امروز تا سهشنبه (۶ تا ۹ دی) در سطح استان افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیشبینی میشود.
حمیده حبیبی شنبه ۶ دی درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۹، از امروز (شنبه) تا دوشنبه در سطح استان و روز سهشنبه در نیمه جنوبی، ضمن افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیشبینی میشود.
وی افزود: طی این مدت آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها در برخی از این مناطق و لغزنگی سطح جادهها در مناطق کوهستانی محتمل است.
حبیبی گفت: بیشینه بارشها طی روز دوشنبه در نیمه غربی، مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی خواهد بود.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان در پایان بیان کرد: صبح امروز لاله زار با دمای ۱۰.۶ درجه زیر صفر، سردترین و منوجان روز گذشته با دمای ۲۱.۴ سانتیگراد، گرمترین نقطه استان کرمان بود.