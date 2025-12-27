به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر هیئت رزمندگان خراسان رضوی گفت: سفر معنوی این کاروان خودرویی خانوادگی به مدت ۱۰ روز طول می‌ کشد و ۱۸۰ نفر در این کاروان خانوادگی حضور دارند.

سیدحسن ذاکرین افزود: این کاروان قرار است با عبور از چند استان کشور، خود را به گلزار شهدای کرمان و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برساند و در مراسم ششمین سالگرد شهادت او حضور پیدا کند.