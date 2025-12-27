شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه
سه ماهواره ایرانی «ظفر۲»، «کوثر۲» و «پایا/طلوع۳» فردا ساعت ۱۶:۴۸ به وقت جمهوری اسلامی ایران، با ماهوارهبر قدرتمند سایوز از پایگاه فضایی وستوشنی روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این ماهوارهها که به عنوان ماهوارههای تحقیقاتی و عمدتاً با اهداف غیرنظامی طراحی شدهاند، قرار است با قرار گرفتن در مدار زمین به توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی و محیطی کمک کنند. کارشناسان معتقدند این دستاورد، ایران را در جمع ۱۰ کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره قرار داده است.
دانشآموزان دبیرستان انرژی اتمی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما، این پرتاب را نشانهای از اقتدار علمی ایران دانستند و تأکید کردند که تصاویر و دادههای دریافتی از این ماهوارهها میتواند در حوزههایی چون کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی نقشآفرین باشد.
اساتید دانشگاه نیز این اقدام را گامی مهم در جهت خودکفایی و توسعه فناوریهای نوین ارزیابی کرده و آن را موجب افزایش اعتماد به نفس ملی دانستند.