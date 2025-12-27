پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش شوی سواره با حضور پرشور علاقهمندان و سوارکاران داخلی و خارجی به میزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش شوی سواره با حضور پرشور علاقهمندان به ورزش سوارکاری و مشارکت سوارکاران داخلی و خارجی، به میزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.
این رویداد ورزشی با استقبال گسترده علاقهمندان همراه بود و ۵۰ سوارکار از کشورهای ایران، عراق و عربستان در آن حضور داشتند که جلوهای از شور، هیجان و توانمندیهای ورزش سوارکاری را به نمایش گذاشتند.
برگزاری این همایش، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای سوارکاری، تقویت تعاملات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و نمایشی میان سوارکاران داخلی و خارجی فراهم کرد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
گزارش از ایوب رضوانی