نخستین همایش شوی سواره با حضور پرشور علاقه‌مندان و سوارکاران داخلی و خارجی به میزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش شوی سواره با حضور پرشور علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری و مشارکت سوارکاران داخلی و خارجی، به میزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

این رویداد ورزشی با استقبال گسترده علاقه‌مندان همراه بود و ۵۰ سوارکار از کشورهای ایران، عراق و عربستان در آن حضور داشتند که جلوه‌ای از شور، هیجان و توانمندی‌های ورزش سوارکاری را به نمایش گذاشتند.

برگزاری این همایش، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سوارکاری، تقویت تعاملات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و نمایشی میان سوارکاران داخلی و خارجی فراهم کرد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.

گزارش از ایوب رضوانی