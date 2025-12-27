سرهنگ علی مرغزاری گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و صیانت از میراث ماندگار دفاع مقدس، مسئولیتی مشترک میان مردم و مسئولان است.

حفظ میراث ماندگار دفاع مقدس، مسئولیتی مشترک، میان مردم و مسئولان است

حفظ میراث ماندگار دفاع مقدس، مسئولیتی مشترک، میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام؛ با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، و گرامی‌داشت یاد امام راحل، شهدای دفاع مقدس، شهدای اقتدار و جبهه مقاومت، اظهار کرد: دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران یک گنجینه ارزشمند فرهنگی، تاریخی و دانشگاهی است؛ که باید به‌درستی حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به اهداف تشکیل شورای هماهنگی، افزود: این شورا با هدف هماهنگ‌سازی وظایف دستگاه‌های عضو، ایجاد مشارکت مؤثر و هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای احداث، نگهداری و اداره مراکز فرهنگی دفاع مقدس تشکیل شده است.

مرغزاری با اشاره به ابلاغ محور‌های فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی، ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین‌های مرتبط با شهدای مقاومت، گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی و انقلابی و اجرای برنامه‌های محله‌محور در دستور کار قرار گرفته است

وی تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات و ایفای مسئولیت‌ها از سوی همه دستگاه‌ها یک ضرورت است و شورای هماهنگی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

مرغزاری همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های ویژه به مناسبت ۱۳ دی‌ماه سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد و افزود: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، همایش‌های تبیینی و برنامه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزش عالی و محلات با تمرکز بر مکتب شهید سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تقارن میلاد امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و روز پدر، گفت: لازم است برنامه‌هایی متناسب با این مناسبت‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها اجرا شود و دستگاه‌های متولی نقش فعال‌تری در این حوزه داشته باشند.

استاندار ایلام نیز با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در تقویت انسجام ملی گفت: هرجا نام و یاد شهدا زنده است؛ همبستگی، وحدت و بصیرت ملی نیز تقویت می‌شود و این سرمایه اجتماعی باید با روایتگری درست و ماندگار حفظ شود.

احمد کرمی اظهار کرد: شهدا الگو‌های ماندگار ملت ایرانند و حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز اخلاص، ولایت‌پذیری، شجاعت، بصیرت و تدبیر در میدان‌های حق علیه باطل بود.

وی با اشاره به تجربه دفاع دوازده‌روزه ملت ایران گفت: جلوه‌هایی از وحدت، انسجام و ایستادگی ملت ایران در این مقطع رقم خورد که باید به‌درستی روایت و در قالب هنر، تصویر و آثار ماندگار ثبت شود تا برای تاریخ کشور و حتی جهان قابل انتقال باشد.