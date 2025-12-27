\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06a9\u062a\u0627\u0628 (\u062c\u0627\u064a\u06af\u0627\u0647 \u0648\u067e\u0627\u064a\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0639\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0642\u0636\u0627\u064a\u064a \u0627\u064a\u0631\u0627\u0646 )\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u064a \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n