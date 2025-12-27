پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست نقده از دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف در محدوده روستای کهریزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اکبر قائمی گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور افراد مشکوک در اطراف روستای کهریزه، مأموران یگان حفاظت شهرستان به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی، با اجرای عملیات کمین موفق به دستگیری متخلفان شدند و از آنان چهار قبضه اسلحه شکاری پیش از اقدام به شکار کشف و ضبط شد.
قائمی تأکید کرد: مشارکت شهروندان در حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست اهمیت بالایی دارد و از مردم خواست گزارشهای خود درباره تخلفات صید و شکار یا خرید و فروش غیرمجاز گونههای وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ ارسال کنند.