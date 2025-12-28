پخش زنده
دبیرستاد اعتکاف استان زنجان گفت: امسال ۱۳۵ مسجد برای اعتکاف ۱۵ هزار زنجانی آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امسال پیش بینی میشود بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم زنجان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند که بیش از ۶۰ از این جمعیت را نوجوانان و دانش آموزان تشکیل میدهند.
حجت الاسلام یوسفی افزود: ۶ هزار نفر در شهر زنجان تاکنون برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف ثبتنام کردهاند.
وی گفت: امسال تاکنون ۱۳۵ مسجد در استان زنجان برای برگزاری این آیین اعلام آمادگی کردهاند.
حجت الاسلام یوسفی تصریح کرد: برگزاری حلقههای معرفت، کرسیهای تلاوت قرآنکریم، اقامه نماز جماعت، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات مختلف از جمله برنامههای در نظر گرفته شده در این ایام است.
دبیرستاد اعتکاف استان زنجان گفت: این مراسم معنوی فرصتی ویژه برای ارتقای سطح معنویت، خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند است و برنامهریزیهای لازم برای ارائه تجربهای متفاوت به معتکفان در نظر گرفته شده است.