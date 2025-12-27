به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست با اعضا شورای پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: به جد پیگیر خواهم بود تا از محل مسئولیت‌های اجتماعی و تملک، برای این طرح، اعتبار اختصاص یابد.

استاندار افزود: از مجلس هم پیگیری خواهیم کرد تا ردیف بودجه برای اتمام طرح، در نظر گرفته شود.

هاشمی با بیان این که کمک برای ساخت موزه دفاع مقدس معنوی به حساب می‌آید گفت: برخی مصالح مانند سیمان و کاشی را نیز می‌توان از برخی سرمایه گذاران تامین کرد.

فلاحی مدیرکل نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز از پیشرفت کاری ۵۵ درصدی موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: ساخت این طرح سال هزار و ۴۰۱ آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال هزار و ۴۰۵ به بهره برداری رسد.