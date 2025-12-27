دو تیم رواکام بجنورد و هیات والیبال شیروان، راهی دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال استان شدند.

رواکام و هیات شیروان، دو پای فینال والیبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در دو دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال خراسان شمالی، این نتایج به دست آمد:

رواکام بجنورد ۳ _ بهمدی آشخانه ۱

هیات والیبال شیروان ۳ _ سورنا سنگ جوین ۱

این دو دیدار، در سالن شهید پوررضای شهرستان شیروان برگزار شد.

بدین ترتیب، دو تیم رواکام بجنورد و هیات والیبال شیروان با برتری مقابل حریفان خود راهی دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال استان، یادواره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی شدند.