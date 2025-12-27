پخش زنده
دو تیم رواکام بجنورد و هیات والیبال شیروان، راهی دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال استان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در دو دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال خراسان شمالی، این نتایج به دست آمد:
رواکام بجنورد ۳ _ بهمدی آشخانه ۱
هیات والیبال شیروان ۳ _ سورنا سنگ جوین ۱
این دو دیدار، در سالن شهید پوررضای شهرستان شیروان برگزار شد.
بدین ترتیب، دو تیم رواکام بجنورد و هیات والیبال شیروان با برتری مقابل حریفان خود راهی دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال استان، یادواره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی شدند.